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Тайвань: президент бросает вызов Китаю: «Я обещаю противостоять аннексии»

10 ottobre 2024 | 11.55
Redazione Adnkronos
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"Противостоять аннексии". Такова «миссия», обозначенная президентом Тайваня Лай Цзин-дэ (Уильямом Лаем), который настаивает на защите «суверенитета» де-факто независимого острова, который Пекин считает «мятежной провинцией» и хочет «воссоединения» с ним.

Китай «не имеет права представлять Тайвань, — заявил он на следующий день после обвинений Пекина, который в последние годы оказывал все большее политическое и военное давление на остров. — Китай и Тайвань не подчиняются друг другу». «Как президент, моя миссия — гарантировать, что наша нация будет сопротивляться, будет двигаться вперед по пути прогресса и объединит 23 миллиона жителей, — заявил он в своем выступлении по случаю Национального праздника Тайваня. — Я также буду выполнять обязательство противостоять аннексии».

Эти слова прозвучали после того, как официальный представитель (китайского) Управления по делам Тайваня Чжу Фэнлянь указала пальцем на Лая, который находится у власти с мая, обвинив его в нагнетании напряженности заявлениями о том, что азиатский гигант не может быть «родиной» жителей Тайваня.

На острове «растут и процветают демократия и свобода», — заявил Лай в ответ. Его «миссия», по его словам, заключается также в том, чтобы «защищать жизнь и имущество людей», а также в том, чтобы «укреплять национальную оборону» и «быть на стороне демократических стран». Лай говорит о том, чтобы «вместе продемонстрировать сдерживание для обеспечения мира посредством силы», «активно развивать экономику» и «гарантировать, что плоды нашего экономического роста будут приносить пользу всем нашим гражданам».

Среди «вызовов» для Тайваня в долгожданной речи он назвал изменение климата, а также «распространение авторитаризма, что влечет за собой ряд вызовов для международного порядка, основанного на нормах, что угрожает свободному и демократическому образу жизни». Таким образом, он убежден, что «мы должны укреплять устойчивость Тайваня как с точки зрения национальной обороны, так и с точки зрения экономики и предотвращения стихийных бедствий» и «демократии».

«Тайвань полон решимости сохранять приверженность миру и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил он, подтвердив готовность работать с Пекином для «борьбы с изменением климата, борьбы с инфекционными заболеваниями, поддержания безопасности в регионе и поиска взаимного мира и процветания». И он заявил, что «надеется, что Китай оправдает ожидания международного сообщества», «возьмет на себя свои международные обязательства и вместе с Тайванем будет вносить вклад в мир, безопасность и процветание региона и всего мира».

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Tag
presidente di Taiwan difesa della sovranità dell'isola provincia ribelle Taiwan
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