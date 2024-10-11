Растет напряженность в отношениях между двумя Кореями, Пхеньян: "Готовы ответить на беспилотники Сеула"

"Южная Корея совершила серьезный акт военно-политической провокации, внедрив беспилотники в Пхеньян". Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). "3-го, 9-го и 10-го числа этого месяца Сеул вторгался в воздушное пространство над центральным районом города Пхеньяна глубокой ночью, используя беспилотные летательные аппараты для распространения большого количества пропагандистских листовок", - говорится в сообщении. "Это является вопиющим нарушением нашего священного суверенитета и национальной безопасности, а также грубым нарушением международного права", - заявили в Корейской Народно-Демократической Республике, добавив: "Мы рассматриваем этот провокационный акт Южной Кореи как серьезную политическую и военную провокацию, не требующую дальнейших объяснений и подлежащую урегулированию в соответствии с нашим правом на самооборону".

"Министерство народных вооруженных сил, Генеральный штаб Корейской народной армии и все уровни вооруженных сил приступили к подготовке к реагированию на различные сценарии развития ситуации, - пригрозили в Пхеньяне, - все ударные силы находятся в полной боевой готовности, мы хотели бы направить жесткий ультиматум Сеулу: если он еще раз совершит провокационный акт, направив беспилотник в наше воздушное пространство, мы немедленно примем меры". В дополнение к заявлению были опубликованы фотографии беспилотника, захваченного в районе Пхеньяна, а также фотографии пропагандистских листовок.

Сеул опровергает заявления Пхеньяна и отрицает отправку беспилотников на Север. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.