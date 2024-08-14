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Берлин, визит Бен Гвира на Храмовую гору - "подстрекательское поведение"

14 agosto 2024 | 15.27
Redazione Adnkronos
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Берлин решительно осуждает визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен Гвира на Храмовую гору (Харам аш-Шариф для мусульман) в Иерусалиме, провокацию в нынешней и без того очень напряженной ситуации, заявил официальный представитель.

«Мы надеемся, что израильское правительство избежит подобных преднамеренных провокаций. В нынешней ситуации такое подстрекательское поведение крайне опасно и еще больше ставит под угрозу безопасность в Иерусалиме, на Западном берегу и в Израиле», — заявил он.

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