Берлин, визит Бен Гвира на Храмовую гору - "подстрекательское поведение"

Берлин решительно осуждает визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен Гвира на Храмовую гору (Харам аш-Шариф для мусульман) в Иерусалиме, провокацию в нынешней и без того очень напряженной ситуации, заявил официальный представитель.

«Мы надеемся, что израильское правительство избежит подобных преднамеренных провокаций. В нынешней ситуации такое подстрекательское поведение крайне опасно и еще больше ставит под угрозу безопасность в Иерусалиме, на Западном берегу и в Израиле», — заявил он.