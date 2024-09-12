Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Giovedì 12 Settembre 2024
Aggiornato: 18:43
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Венесуэла: США ввели санкции против членов Верховного суда и Национального избирательного совета из-за «мошенничества на выборах»

12 settembre 2024 | 18.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Соединенные Штаты ввели санкции против 16 венесуэльских чиновников, в том числе членов Верховного суда и Национального избирательного совета (НИС), за «мошенничество на выборах» в связи с президентскими выборами 28 июля, на которых, среди прочего, оспаривалась победа Николаса Мадуро. В частности, лица, находящиеся под санкциями, обвиняются в «препятствовании проведению всеохватного и конкурентного избирательного процесса» и «нарушении прав человека и гражданских свобод» населения Венесуэлы.

По данным американской администрации, которая в последние недели уже ввела санкции против высокопоставленных сотрудников разведки и армии, обвиняемых в актах «репрессий» после голосования, эти 16 человек «препятствовали проведению транспарентного избирательного процесса» и избегали публикации «точных результатов» выборов.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
corte suprema di giustizia Stati Uniti d'America popolazione venezuelana frode elettorale
Vedi anche
News to go
Bce taglia tassi di 0,25 punti, le nuove misure della politica monetaria
News to go
Trump-Harris, il punto sul primo dibattito tv
News to go
Guerra a Gaza, nuovo raid su Khan Younis: le news
News to go
Ue, slitta la von der Leyen bis
News to go
Ue, Draghi presenta il suo Rapporto a Bruxelles
News to go
Maltempo, allerta arancione in 8 regioni: il punto
News to go
Clima, Copernicus: "Estate 2024 la più calda di sempre"
News to go
Inflazione 2024, in 65 città prezzi in crescita del 1,2%
News to go
Volotea, aumento di capitale e nuove rotte: tutte le novità
News to go
Meloni: "Pensioni minime sono una nostra priorità"
News to go
Papa Francesco affronta il viaggio più lungo: 4 Stati in due continenti
News to go
Scuola, allarme sindacati: "Autorizzato solo il 70% dei posti vacanti"


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza