Венесуэла: США ввели санкции против членов Верховного суда и Национального избирательного совета из-за «мошенничества на выборах»

Соединенные Штаты ввели санкции против 16 венесуэльских чиновников, в том числе членов Верховного суда и Национального избирательного совета (НИС), за «мошенничество на выборах» в связи с президентскими выборами 28 июля, на которых, среди прочего, оспаривалась победа Николаса Мадуро. В частности, лица, находящиеся под санкциями, обвиняются в «препятствовании проведению всеохватного и конкурентного избирательного процесса» и «нарушении прав человека и гражданских свобод» населения Венесуэлы.

По данным американской администрации, которая в последние недели уже ввела санкции против высокопоставленных сотрудников разведки и армии, обвиняемых в актах «репрессий» после голосования, эти 16 человек «препятствовали проведению транспарентного избирательного процесса» и избегали публикации «точных результатов» выборов.