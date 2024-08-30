Россия: Кремль не беспокоится за Путина в Монголии, это страна-союзник

Кремль не испытывает никакого беспокойства по поводу поездки президента России Владимира Путина в Монголию 3 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что существует «отличный диалог с нашими монгольскими друзьями». Теоретически, подписав Римский статут и имея ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в отношении Путина, Монголия должна арестовать российского президента, как только он въедет в страну.

«Все аспекты визита были тщательно подготовлены», — ответил Песков на вопрос о МУС. В марте 2023 года Суд выдал ордер на арест российского лидера за «незаконную депортацию» украинских детей.