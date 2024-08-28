Северная Корея: Ким присутствует на испытаниях РСЗО, "модернизированная система"

Очередные испытания вооружений в Северной Корее. Ким Чен Ын продолжает демонстрировать стремление к наращиванию своего арсенала. Северокорейский лидер присутствовал на испытаниях "240-мм реактивной системы залпового огня", которая, по утверждению северокорейского агентства ЦТАК, "модернизирована в плане технических характеристик в части маневренности и способности к сосредоточенному огню".

Обновления, которые оказались "выгодными по всем параметрам, включая новую систему наведения, управляемость и разрушительную мощь".

Только на прошлой неделе последним распоряжением Кима было усиление разработки и производства ударных беспилотников. Северокорейский лидер, как сообщает ЦТАК, в субботу наблюдал за испытаниями, организованными Академией наук обороны в Пхеньяне.

Все это происходит на фоне продолжающейся напряженности в регионе. Вчера южнокорейский депутат сослался на данные разведки, согласно которым Северная Корея с середины 2022 года отправила в Россию, которая в феврале того же года начала полномасштабное вторжение в Украину, более 13 000 контейнеров, вероятно, с оружием. По данным южнокорейского агентства Yonhap, могло быть поставлено более шести миллионов артиллерийских снарядов.

Недавно Пхеньян и Москва укрепили военные связи, а Ким и российский лидер Владимир Путин подписали в июне пакт о "стратегическом партнерстве".