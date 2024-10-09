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поездка Галланта в США отменена, спор между министром и Нетаньяху

09 ottobre 2024 | 16.14
Redazione Adnkronos
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Серьезные разногласия вызвала новость об отмене визита министра обороны Израиля Йоава Галланта в Вашингтон. Канцелярия министра опровергла сообщения о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не разрешил поездку, поставив свое одобрение в зависимость от его разговора с Джо Байденом.

По данным канцелярии, Галлант проинформировал Нетаньяху о полученном от министра обороны Ллойда Остина приглашении посетить США, и «они договорились» о том, что министр отправится в поездку «вечером во вторник, после завершения встреч по вопросам безопасности».

«Министр обороны является представителем Израиля и премьер-министра», и «любая поездка предпринимается только после официального утверждения», — заявили в канцелярии Галланта. Представители Нетаньяху, слова которых приводит общественное телевидение Kan, возразили, что премьер-министр не отменял поездку, поскольку он ее так и не одобрил, и что «министр Галлант решил вылететь (в Соединенные Штаты — прим. ред.) по собственному желанию».

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