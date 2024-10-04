Веб-заголовок

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прибыл на церемонию поминовения в Тегеране в память о Хасане Насралле, лидере «Хезболлы», убитом неделю назад в результате израильского авиаудара по Бейруту. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

На церемонии также почтили память генерала Корпуса стражей исламской революции Аббаса Нилфурушана, убитого в том же авиаударе по Бейруту. Поминовение было организовано в рамках пятничной молитвы, которую Хаменеи редко возглавлял в последние годы.