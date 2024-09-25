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Афганистан: талибы, «Мы хотим присоединиться к БРИКС»

25 settembre 2024 | 17.27
Redazione Adnkronos
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Талибы, управляющие Афганистаном с августа 2021 года, выразили намерение присоединиться к БРИКС, организации, объединяющей страны с формирующимися рынками, основанной Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. «Страны с наибольшими ресурсами и крупнейшими экономиками мира связаны с форумом БРИКС, в частности Россия, Индия и Китай», — заявил заместитель официального представителя правительства Кабула Хамдулла Фитрат в преддверии саммита стран-членов организации, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани, на юго-западе России.

«В настоящее время у нас хорошие экономические отношения и торговые обмены с ними. Мы стремимся к расширению наших отношений и участию в экономических форумах БРИКС», — добавил представитель, в то время как организация, в которую с 1 января этого года входят также Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия, публично не отреагировала на эти заявления.

Талибские власти укрепляют связи с некоторыми странами-основателями БРИКС, включая Китай и Россию. Как Москва, так и Пекин выразили готовность инвестировать в проекты в Афганистане и сотрудничать с талибскими властями в борьбе с «ИГИЛ-Хорасан», афганским крылом запрещенного в России «Исламского государства».

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