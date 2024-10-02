Израиль, 'генсек ООН Гутерриш персона нон грата'

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац принял решение объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в еврейском государстве, запретив ему въезд в страну. Об этом сообщает Ynet.

"Тот, кто не в состоянии однозначно осудить преступное нападение Ирана на Израиль, не достоин ступать на израильскую землю. Этот генеральный секретарь ненавидит Израиль, он оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам. Гутерриш останется в истории Организации Объединенных Наций как позорное пятно", - заявил Кац.