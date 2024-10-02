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Израиль, 'генсек ООН Гутерриш персона нон грата'

02 ottobre 2024 | 17.55
Redazione Adnkronos
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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац принял решение объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в еврейском государстве, запретив ему въезд в страну. Об этом сообщает Ynet.

"Тот, кто не в состоянии однозначно осудить преступное нападение Ирана на Израиль, не достоин ступать на израильскую землю. Этот генеральный секретарь ненавидит Израиль, он оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам. Гутерриш останется в истории Организации Объединенных Наций как позорное пятно", - заявил Кац.

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Tag
segretario generale dell'Onu segretario Onu ONU persona non grata nello Stato ebraico
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