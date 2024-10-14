Санчес ответил Нетаньяху: «Вывода ВСООНЛ не будет»

«Вывода ВСООНЛ из Ливана не будет». Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, отвечая своему израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху, который вчера призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вывести силы ВСООНЛ «из опорных пунктов «Хезболлы» и зон боевых действий» на юге Ливана.

«Мы осуждаем и будем и впредь самым решительным образом осуждать заявление, сделанное вчера премьер-министром Нетаньяху», - заверил Санчес на форуме в Барселоне, организованном издательской группой Prisa. Затем глава испанского правительства подчеркнул, что ВСООНЛ возглавляет испанский генерал Арольдо Ласаро и что Испания предоставляет этой миссии 650 военнослужащих, которые «проделывают выдающуюся работу по содействию миру между Израилем и Ливаном».