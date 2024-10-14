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Санчес ответил Нетаньяху: «Вывода ВСООНЛ не будет»

Веб-резюме

14 ottobre 2024 | 16.16
Redazione Adnkronos
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«Вывода ВСООНЛ из Ливана не будет». Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, отвечая своему израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху, который вчера призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вывести силы ВСООНЛ «из опорных пунктов «Хезболлы» и зон боевых действий» на юге Ливана.

«Мы осуждаем и будем и впредь самым решительным образом осуждать заявление, сделанное вчера премьер-министром Нетаньяху», - заверил Санчес на форуме в Барселоне, организованном издательской группой Prisa. Затем глава испанского правительства подчеркнул, что ВСООНЛ возглавляет испанский генерал Арольдо Ласаро и что Испания предоставляет этой миссии 650 военнослужащих, которые «проделывают выдающуюся работу по содействию миру между Израилем и Ливаном».

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Tag
ritiro Unifil forze Unifil Unifil dal Libano roccaforti di Hezbollah
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