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Футбол: Папу Гомес, 'с нетерпением жду возвращения в игру, Монца провела отличный чемпионат'

17 luglio 2024 | 10.43
Redazione Adnkronos
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"Я борюсь с моей ситуацией (двухлетняя дисквалификация за допинг, прим.) и с нетерпением жду возвращения в игру. Монца - это великая реальность с важными и компетентными людьми, такими как 'сеньор' Гальяни. Он провел отличный чемпионат с Палладино, и теперь пришел мистер Неста, чтобы сделать еще лучше и прожить чемпионат удовлетворения". Так говорит Папу Гомес, находясь на Сардинии, чтобы посетить Fip Platinum Padel.

Папу, бывший игрок Севильи, говорит о том, как Испания доминирует в мире, от футбола до падела: "Я думаю, что это зависит от спортивной культуры, от способности организовывать оборудованные школы для детей. Но я вижу таланты и здесь, в Италии, возможно, им стоило бы помочь больше расти".

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