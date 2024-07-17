Футбол: Папу Гомес, 'с нетерпением жду возвращения в игру, Монца провела отличный чемпионат'

"Я борюсь с моей ситуацией (двухлетняя дисквалификация за допинг, прим.) и с нетерпением жду возвращения в игру. Монца - это великая реальность с важными и компетентными людьми, такими как 'сеньор' Гальяни. Он провел отличный чемпионат с Палладино, и теперь пришел мистер Неста, чтобы сделать еще лучше и прожить чемпионат удовлетворения". Так говорит Папу Гомес, находясь на Сардинии, чтобы посетить Fip Platinum Padel.

Папу, бывший игрок Севильи, говорит о том, как Испания доминирует в мире, от футбола до падела: "Я думаю, что это зависит от спортивной культуры, от способности организовывать оборудованные школы для детей. Но я вижу таланты и здесь, в Италии, возможно, им стоило бы помочь больше расти".