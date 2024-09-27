Беларусь: Лукашенко, 'в случае нападения НАТО мы применим ядерное оружие вместе с Россией'

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что нападение НАТО на его страну приведет в действие новую ядерную доктрину России, одобренную на этой неделе Владимиром Путиным. "Как только они нападут на нас, мы применим ядерное оружие, и Россия будет с нами", - заявил Лукашенко во время встречи со студентами в Минске, сообщает государственное информационное агентство БелТА.

Лукашенко поблагодарил президента Путина за недавнее изменение российской ядерной доктрины и предупредил, что "американцы и поляки" уже проводят маневры на границе. Вчера Кремль предупредил, что новая ядерная доктрина является "окончательным сигналом" западным странам, чтобы удержать их от любых попыток направить свои цели на Россию и ее союзников.