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Беларусь: Лукашенко, 'в случае нападения НАТО мы применим ядерное оружие вместе с Россией'

27 settembre 2024 | 17.40
Redazione Adnkronos
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что нападение НАТО на его страну приведет в действие новую ядерную доктрину России, одобренную на этой неделе Владимиром Путиным. "Как только они нападут на нас, мы применим ядерное оружие, и Россия будет с нами", - заявил Лукашенко во время встречи со студентами в Минске, сообщает государственное информационное агентство БелТА.

Лукашенко поблагодарил президента Путина за недавнее изменение российской ядерной доктрины и предупредил, что "американцы и поляки" уже проводят маневры на границе. Вчера Кремль предупредил, что новая ядерная доктрина является "окончательным сигналом" западным странам, чтобы удержать их от любых попыток направить свои цели на Россию и ее союзников.

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Tag
attacco della Nato presidente della Bielorussia studenti a Minsk Russia
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