Япония: отретушированная фотография для правительства Исиба, признание после шторма в соцсетях

Отретушированная фотография. И первый «скандал» для правительства Сигэру Исиба. Исполнительная власть Токио была вынуждена признать, после того, как попала в бурю в социальных сетях, что отретушировала свою первую официальную фотографию. И сделала это для того, чтобы присутствующие выглядели идеально. Или, точнее, менее небрежно одетыми. Начиная с 67-летнего Исиба.

На оригинальном снимке, опубликованном агентством Kyodo, есть, как заметили самые внимательные японцы, явные «проблемы» с рубашками, надетыми под пиджаки не безупречным образом, на Исиба и на министре обороны Гэне Накатани. И, помимо прочего, с тем, как надеты брюки. Все становится идеально на официальной фотографии, распространенной канцелярией премьер-министра. В социальных сетях раз쏟лись комментарии о «неподходящем, неправильного размера» правительстве.

Вчера официальный представитель правительства Ёсимаса Хаяси признал, что снимок, сделанный в четверг после первого заседания правительства, был «оптимизирован», что он «подвергся незначительным изменениям», прежде чем попасть в политическую историю Японии. Исиба, получивший пост премьер-министра в прошлый вторник после ухода Фумио Кисиды с поста главы ЛДП, пообещал провести досрочные парламентские выборы 27 октября.