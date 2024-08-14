«Он спросил меня: что вы предлагаете? И я ответил: дождитесь саммита 15 августа, а затем решайте. Ключ ко всему — прекращение огня в Газе. Если оно будет объявлено, сценарий может кардинально измениться. Всем в регионе может стать яснее, что пора положить конец этой непрекращающейся военной эскалации». Об этом в интервью газете «La Stampa» заявил министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни, реконструируя телефонный разговор, состоявшийся позавчера с его иранским коллегой Али Багери Кани.

«Тегеран отстаивает право на ответ Израилю. Я предупредил Али Багери Кани. Многое в руках Ирана, — утверждает он. — Я посоветовал ему, по крайней мере, не принимать решений до 15-го числа. Если они нападут раньше, соглашение будет сорвано, и возникнет риск хаоса. Прекращение огня, на мой взгляд, лишит оснований для нападения, если правда, что интересы иранцев — это Газа, и откроет новую политическую динамику на Ближнем Востоке».

«Это часы, когда может случиться всякое. Мы находимся в постоянном контакте с союзниками и нашими посольствами. Пока есть место для переговоров, есть надежда», — отмечает он, напоминая, в частности, о внеочередном заседании министров G7 4 августа. И как «премьер-министр несколько дней назад связалась с президентом Масудом Пезешкианом». Италия «всегда поддерживает живые отношения с Исламской Республикой, — утверждает он. — И американцы очень доверяют нашей способности к диалогу».