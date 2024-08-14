Таяни: "Италия готова направить контингент для работы над созданием палестинского государства"

«В сентябре, в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, я предложу на уровне «Большой семерки» проект не только гуманитарного, но и политического и экономического восстановления Газы. Италия готова направить контингент для работы, в ходе переходного периода, который должен проходить под управлением ООН и под руководством арабских стран, над созданием палестинского государства путем объединения Сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Но нашим собеседником может быть только ПНА, а не ХАМАС. Тем временем Соединенные Штаты попросили нас использовать карабинеров для обучения адекватных палестинских сил безопасности». Об этом в интервью газете «La Stampa» заявил министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни.

«Мы выступаем за создание палестинского государства, — заявил он, — но как мы можем признать государство, пока ХАМАС контролирует значительную часть Палестины и заявляет, что хочет уничтожить Израиль?». И добавил: «Мы не хотим давать Израилю моральную пощечину в данный момент, но мы хотим подтолкнуть его к переговорам, чтобы сделать реальностью формулу «два народа, два государства».

«Мы на стороне Израиля, — заметил он, — но, как и положено с друзьями, мы призвали их соблюдать нормы международного права». И добавил: «Я не разделяю мнение тех, кто в израильском правительстве говорит, что нужно морить голодом два миллиона палестинцев в Газе. Но я напоминаю, что ХАМАС использовал гражданское население в очень грязной политической игре. Совместное нападение из Газы и Ливана со стороны «Хезболлы» всегда было направлено на срыв мирных соглашений между Израилем и арабскими странами». «Хезболла» также должна избегать худшего и прекратить ракетные обстрелы. В любом случае, при необходимости мы будем готовы к эвакуации итальянских граждан.