Веб-заголовок?

Женщине, арестованной в пятницу после того, как она бросила горсть песка в министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен Гвира на пляже в Тель-Авиве, было предъявлено обвинение в «нападении на должностное лицо» и в воспрепятствовании сотруднику сил безопасности при попытке ареста. Прокуратура предъявила обвинение женщине, Ноа Голденберг, и потребовала продления срока действия мер в отношении нее, спустя несколько часов после того, как она была освобождена и помещена под домашний арест.

В заявлении, опубликованном в X, полиция указала, что другие полицейские, находившиеся на месте происшествия, также «пострадали» от песка. «Офицер, опознавший подозреваемую, попросил ее подойти, но она отказалась и побежала к морю», - пояснили в полиции, подчеркнув, что «несмотря на неоднократные требования выйти из воды, женщина не отреагировала и согласилась только через несколько минут и по просьбе одного из ее знакомых».

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По данным полиции, таким поведением «обвиняемая помешала сотруднику полиции выполнять свои служебные обязанности: во время расследования обвиняемая сначала отрицала свое участие в инциденте, однако после предъявления дополнительных доказательств изменила свои показания и призналась, что бросила песок, утверждая, что она почувствовала разочарование, увидев министра на пляже, а не занимающимся более важными делами во время войны».

«Израильская полиция очень серьезно относится к любому ущербу, причиненному выборным должностным лицам, независимо от их политической принадлежности, и будет принимать меры против всех, кто попытается причинить вред общественным деятелям и гражданам в целом, справедливо и беспристрастно», - заявили в полиции. Объявление о предъявлении обвинения прозвучало после того, как вчера суд постановил поместить Голденберг под домашний арест на 48 часов и издал запрет на приближение к Бен Гвиру в течение 30 дней.