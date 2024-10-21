Бразилия: Лула отменил поездку в Россию на саммит БРИКС после «легкого кровоизлияния в мозг»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил поездку в Россию для участия в саммите БРИКС из-за падения, в результате которого у него произошло «легкое кровоизлияние в мозг». Состояние Лулы не считается тяжелым, но врачи «не рекомендовали ему совершать длительные перелеты». Об этом говорится в сообщении администрации президента Бразилии. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября, и Лула, как пояснили в его администрации, примет участие в мероприятии по видеосвязи.

Лечащий врач Лулы Роберто Калил в интервью телеканалу GloboNews заявил, что падение президента привело к «сильной» травме затылка, которая потребовала наложения швов и вызвала «небольшое кровоизлияние в мозг» в височно-лобной области. «Это состояние, которое потребует повторных обследований в течение недели. Любое кровоизлияние в мозг теоретически может ухудшиться в последующие дни, поэтому важно наблюдение», сказал Калил, добавив, что Лула чувствует себя хорошо и может заниматься обычной деятельностью.