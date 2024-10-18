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Карл прибыл в Австралию, республиканцы надеются, что это «прощальный тур»

18 ottobre 2024 | 15.56
Redazione Adnkronos
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Король Карл и королева-консорт Камилла прибыли сегодня в Сидней с визитом в Австралию, где их встретили премьер-министр Энтони Альбанезе и генерал-губернатор Сэм Мостин, представитель короны. Его приезд в рамках первого визита в качестве монарха в далекую и бескрайнюю страну Содружества возобновил дебаты о будущем связей с монархией. Республиканцы из Австралийского республиканского движения с оптимизмом надеются, что это «прощальный тур» британской короны, сообщает Guardian.

К примеру, активно обсуждается тот факт, что шесть премьеров штатов заявили, что не смогут присутствовать на приеме в Канберре в честь Карла и Камиллы, что австралийские монархисты расценили как «оскорбление». Сам премьер-министр социалист Альбанезе в прошлом выражал решительную поддержку республиканским взглядам: «У Австралии должен быть австралиец в качестве главы государства».

Еще до приземления в Сиднее Карл невольно оказался втянут в дебаты, когда пресса опубликовала текст письма, которым один из его секретарей в прошлом году ответил на письмо республиканцев, в котором он уверял, что вопрос о том, станет ли Австралия республикой, должны решать только австралийцы.

«Пожалуйста, будьте уверены, что ваша позиция по этому вопросу была нами внимательно изучена, – говорилось в письме. – Его Величество, как конституционный монарх, действует по совету своих министров, и поэтому вопрос о том, станет ли Австралия республикой, должен решать австралийский народ».

Позиция Карла согласуется с позицией королевы Елизаветы, напомнил пресс-секретарь Букингемского дворца: «Как и его мать до него, Его Величество всегда считал, что это вопрос австралийского народа». Выступая в Сиднейском оперном театре в марте 2000 года, через несколько месяцев после референдума, на котором было решено сохранить монархию, королева Елизавета заявила: «Я всегда давала понять, что будущее монархии в Австралии – это то, что вы, австралийцы, и только вы можете решить демократическим и конституционным путем».

Перед отъездом в Австралию Карл и Камилла опубликовали сообщение в Х, в котором высоко оценили страну и ее народ. «В преддверии нашего первого визита в качестве короля и королевы мы рады вернуться в эту прекрасную страну, чтобы отметить ее невероятно богатую культуру и сообщества, которые делают ее такой особенной», – говорится в сообщении. Во время своей первой шестидневной поездки в страну Содружества Карл, похоже, будет тепло принят австралийцами, согласно последним опросам, которые показывают, что явное большинство, 45%, поддерживают конституционную монархию по сравнению с 33%, которые придерживаются республиканских взглядов, а остальные не определились.

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repubblicani dell'Australian Republic Movement monarca nel lontano governatore generale viaggio d'addio
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