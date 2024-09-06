Франция: Барнье под угрозой вотума недоверия? Расклад сил в Национальной ассамблее

Назначенный вчера премьер-министром президентом Эммануэлем Макроном, Мишель Барнье возглавляет правительство, которому грозит вотум недоверия. Настолько, что может побить рекорд премьер-министра с самым коротким сроком полномочий в Пятой республике. Однако угроза не станет реальной, если по меньшей мере 289 из 577 депутатов Национальной ассамблеи не договорятся о его смещении. И ни один из трех блоков не может — в одиночку — собрать все голоса, необходимые для того, чтобы повалить новый кабинет.

Как и ожидалось, различные партии, входящие в состав Нового народного фронта, немедленно заявили о своем намерении выразить вотум недоверия правительству Барнье. Это сделала La France Insoumise, объявившая также о своем желании сместить президента Макрона, это сделали социалисты Оливье Фора, за которыми последовали экологисты и Французская коммунистическая партия, последняя решила использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства", "начиная с вотума недоверия правительству". Таким образом, на бумаге за вотум недоверия должны высказаться 193 депутата Nfp, чего слишком мало для того, чтобы резолюция прошла.

С другой стороны, депутаты от Ensemble pour la République (бывшая Renaissance), Modem и Horizons, которые, как ожидается, выступят на стороне Эммануэля Макрона и одобрят его выбор, не должны высказаться за вотум недоверия. Renaissance объявила о своем намерении "в ближайшие часы" изложить премьер-министру свои "программные приоритеты". "Никакой автоматической цензуры, но принципиальные требования без карт-бланш", — пояснила партия. Эдуар Филипп (Horizons) выразил свои горячие поздравления Барнье. "Нас будет много, кто поможет ему", — заверил он, пообещав поддержку. Это не исключает возможности появления внутренних диссидентов в "макронизме", особенно среди представителей его левого крыла.

Потенциально против вотума недоверия выступают и "республиканцы", ставшие "правыми республиканцами" в Ассамблее после раскола с группой Эрика Сиотти. Лоран Вокье, председатель группы, называет Барнье "человеком больших достоинств". Таким образом, среди депутатов "президентской" группы и депутатов от традиционных правых, по меньшей мере 213 парламентариев должны проголосовать "против" вотума недоверия.

Тогда возникает вопрос, как поступят избранники от "Национального объединения" Марин Ле Пен и их верные Эрику Сиотти союзники. Пока рано говорить об этом, она объявила, что намерена дождаться программной речи Барнье. "Мы будем внимательны к проекту, который он представит, внимательны к тому, чтобы чаяния наших избирателей, составляющих треть французов, были услышаны и соблюдены", — подчеркнула лидер фракции Марин Ле Пен.

Эрик Сиотти, порвавший с частью "республиканцев", чтобы сблизить правых с Rn, выразил свои "пожелания республиканского успеха" Мишелю Барнье, в назначении которого он, однако, увидел "символ растворения определенной части правых в макронизме". "Мы будем служить общим интересам и подвергнем цензуре всех, кто займет позицию, противоречащую демократическому духу", — добавил он. Наконец, неясен возможный исход голосования неприсоединившихся депутатов. Как поступят представители Liot (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires)? В целом, судьба 171 бюллетеня остается неизвестной. Этого достаточно, чтобы спасти или потопить правительство, подчеркивает Bfmtv, напоминая, что в общей сложности, на бумаге, может быть 193 голоса "за" вотум недоверия, 213 "против" и 171 "не определившихся".