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Иран: Пезешкиан, 'подписание договора о стратегическом партнерстве с Россией в кулуарах саммита БРИКС'

11 ottobre 2024 | 15.54
Redazione Adnkronos
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Договор о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией должен быть подписан в кулуарах саммита БРИКС на следующей неделе в Казани, сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече, первой после его избрания, с Владимиром Путиным в Ашхабаде, Туркменистан.

"Надеюсь, что мы заключим это соглашение во время саммита с Россией. Наши позиции очень схожи", - заявил он. Двусторонние отношения носят "стратегический и искренний характер", а сотрудничество "укрепляется с каждым днем в экономической и культурной сферах", - добавил Пезешкиан.

Российское агентство ТАСС уточняет, что все необходимые процедуры для подписания Договора завершены. 18 сентября Путин одобрил проект соглашения. А 4 октября посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что документ готов к подписанию.

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Tag
iran russia putin pezeshkian trattato partnership strategica
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