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Китай: руководство Коммунистической партии обсуждает меры по оживлению экономики

26 settembre 2024 | 14.07
Redazione Adnkronos
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Сегодня руководство Коммунистической партии Китая собралось для обсуждения мер по оживлению экономики и подчеркнуло необходимость усиления поддержки рынка недвижимости, достаточных бюджетных расходов и увеличения потребления. На встрече под председательством лидера партии и государства Си Цзиньпина Политбюро также подчеркнуло необходимость достижения экономических целей года.

В сообщении китайского информационного агентства «Синьхуа» нет точных цифр или подробных планов. Тем не менее, окончательные заявления, вероятно, отражают стремление к решительным действиям после того, как правительство признало серьезность экономических трудностей.

Экономические показатели второй по величине экономики мира в последнее время вызывают обеспокоенность экспертов. На этой неделе центральный банк Китая объявил о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам и снижении коэффициента обязательных резервов, которые банки обязаны хранить. Китай на намерен высвободить больше средств для финансовых рынков, поскольку кризис на рынке недвижимости сдерживает потребительские расходы.

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Tag
partito comunista cinese adozione di misure Partito Comunista mercato immobiliare
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