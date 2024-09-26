Китай: руководство Коммунистической партии обсуждает меры по оживлению экономики

Сегодня руководство Коммунистической партии Китая собралось для обсуждения мер по оживлению экономики и подчеркнуло необходимость усиления поддержки рынка недвижимости, достаточных бюджетных расходов и увеличения потребления. На встрече под председательством лидера партии и государства Си Цзиньпина Политбюро также подчеркнуло необходимость достижения экономических целей года.

В сообщении китайского информационного агентства «Синьхуа» нет точных цифр или подробных планов. Тем не менее, окончательные заявления, вероятно, отражают стремление к решительным действиям после того, как правительство признало серьезность экономических трудностей.

Экономические показатели второй по величине экономики мира в последнее время вызывают обеспокоенность экспертов. На этой неделе центральный банк Китая объявил о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам и снижении коэффициента обязательных резервов, которые банки обязаны хранить. Китай на намерен высвободить больше средств для финансовых рынков, поскольку кризис на рынке недвижимости сдерживает потребительские расходы.