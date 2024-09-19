Франция: Аттал от Барнье "с конструктивным настроем, а не препятствием новому правительству"

Бывший премьер-министр Франции Габриэль Аттал примет участие во встрече, созванной на 15:00 в Матиньон премьер-министром Мишелем Барнье, и спросит его, "каковы основные направления, которые его будущее правительство намерено предпринять". Об этом заявил сам Аттал, сообщив, что был приглашен Барнье на консультации и отправится на встречу "с конструктивным настроем". Он пояснил, что "хочет, чтобы у Мишеля Барнье все получилось". Аттал пояснил, что "мы не будем противодействовать" новому правительству, "потому что от этого зависит будущее страны".

"Поэтому я спрошу премьер-министра, каковы основные направления действий, которые он намерен предпринять со своим будущим правительством, и как это позволит сделать республиканское единство, в котором так нуждается наша страна", - заключил Аттал.