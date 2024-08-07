Турция присоединилась к ЮАР в иске против Израиля

Сегодня Турция официально подала в Международный суд (МС) просьбу о присоединении к иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемым нарушением Конвенции о геноциде в ходе военной операции в секторе Газа. «Ободренный безнаказанностью своих преступлений, Израиль каждый день убивает все больше невинных палестинцев. Международное сообщество должно сыграть свою роль в прекращении геноцида: оно должно оказать необходимое давление на Израиль и его сторонников», — заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в социальных сетях.

В свою очередь, официальный представитель МИД Онку Кечели уточнил, что запрос, «подготовленный чрезвычайно полно и подробно, основан на статье 63 Статута Суда. Дело, переданное в Международный суд, имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения того, чтобы преступления, совершенные Израилем, не остались безнаказанными», — заявил он, добавив, что «ни одна страна в мире не стоит выше международного права».

Фидан объявил об этом решении в понедельник на пресс-конференции в столице Египта Каире, где он встретился со своим египетским коллегой Бадром Абдулати. Глава МИД Турции подчеркнул, что те, кто «безоговорочно» поддерживает Израиль, несут главную ответственность за разрушение основ мирового порядка. Турция еще в мае объявила о присоединении к иску ЮАР, хотя на тот момент этот процесс не был официально оформлен. Таким образом, она становится седьмой страной, присоединившейся к иску, после Испании, Никарагуа, Колумбии, Ливии, Мексики и самой Палестины.