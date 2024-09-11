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Mercoledì 11 Settembre 2024
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оружие в Россию, Иран угрожает ответить на западные санкции

11 settembre 2024 | 08.34
Redazione Adnkronos
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Иран пригрозил ответить на санкции, объявленные западными странами в отношении Тегерана за поставки ракет Москве. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани после того, как США, Великобритания, Германия и Франция объявили о новых санкциях в отношении Ирана в связи с поддержкой России в ее агрессии против Украины, в то время как ЕС рассматривает новый пакет. Все эти меры, сказал Канаани, являются частью враждебной политики Запада в отношении Ирана и экономического терроризма в отношении иранского народа.

Тезис о том, что ''Исламская Республика Иран продала баллистические ракеты Российской Федерации, является совершенно необоснованным и ложным'', - заявил дипломат.

Затем Канаани обвинил Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и Германию в том, что они являются основными поставщиками оружия Израилю и, следовательно, сотрудничают в массовом убийстве мирного населения сектора Газа.

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Tag
armi alla Russia Iran ministero degli Esteri sanzioni all'Iran
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