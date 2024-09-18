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США: покушения, угрозы и пуленепробиваемые трибуны, растет напряженность в гонке за Белый дом

18 settembre 2024 | 16.54
Redazione Adnkronos
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Новое покушение на Дональда Трампа показало, насколько возросло напряжение в гонке за Белый дом за два месяца, прошедших с первой попытки нападения на бывшего президента. Гонка, в которой оба кандидата выступают на митингах за пуленепробиваемым стеклом, установленным на сцене, а федеральные власти, помня о штурме Капитолия 6 января 2021 года, уже усиливают меры безопасности вокруг Конгресса.

Атмосфера тревоги и насилия, которая затрагивает не только главных действующих лиц этой гонки. Достаточно вспомнить тревоги и эвакуации, особенно в школах и колледжах, которые происходят в эти дни в Спрингфилде, городке в штате Огайо, ставшем центром и символом этой отравленной избирательной кампании после того, как Трамп и другие его сторонники неоднократно повторяли новости, оказавшиеся ложными, о гаитянских иммигрантах, которые крадут собак и кошек из домов, чтобы их съесть.

В довершение всего ФБР объявило, что совместно с Почтовой службой расследует отправку посылок с подозрительным порошком в избирательные органы десятков штатов. Ни в одном штате порошок не представлял опасности.

Два соперника обвиняют друг друга в том, что они являются причиной этого чрезвычайного напряжения. После нового покушения, совершенного в прошлое воскресенье в его гольф-клубе в Палм-Бич, Трамп не колеблясь, указал пальцем на Харрис и Джо Байдена, заявив, что «в меня стреляли из-за их риторики» насилия. При этом магнат использовал свой обычный подстрекательский язык, описывая своих оппонентов как «врагов среди нас». Со своей стороны, демократы напоминают, как Трамп подстрекал своих сторонников к нападению на Конгресс, а теперь обещает, что в случае переизбрания он помилует осужденных за штурм.

Хотя новейшая история Америки знала насилие в периоды выборов, такие как беспорядки и политические убийства в 1968 году, убийство президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году и покушения на Джеральда Форда и Рональда Рейгана, избирательная кампания этого года кажется особенно напряженной.

«В Соединенных Штатах существует подпольное течение политического насилия, и периодически, по разным причинам, оно выходит на поверхность и выливается в беспорядки, восстания, убийства и покушения», — объясняет Барбара Перри, историк из Университета Вирджинии, согласно которой в данный момент «подпольное течение находится на поверхности, мы достигли переломного момента».

Поскольку эпизоды насилия и угроз стали частью политического процесса, существует риск того, что избиратели выработают своего рода терпимость к этим проявлениям. «Станет ли это новой нормой? Обращаем ли мы внимание на язык или нам все равно? Примем ли мы этот тип насилия в нашей политике?» — задается вопросами Эрик Нисбет, преподаватель Северо-Западного университета, изучающий насилие в политике.

Другой исследователь экстремизма в США, Брайан Левин, почетный профессор Калифорнийского государственного университета в Сан-Бернардино, считает, что «направленное насилие» «усилилось в последние годы» и что Интернет и широкая доступность оружия являются одними из факторов этого нового пути к радикализации. «Часто мы видим, что самые агрессивные сообщения становятся вирусными, независимо от того, правдивы они или нет», — говорит Левин.

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