Дело не в теневом флоте, как его обычно называют, позволяющем России обходить санкции на нефть. Значительная часть «обычных» грузовых судов помогает Москве продавать сырую нефть по ценам выше потолка, установленного в конце 2022 года странами-союзницами Украины. Исследование, проведенное Сергеем Вакуленко, аналитиком Евразийского центра Карнеги в России, показало, что из 2849 танкеров, курсирующих по морям по всему миру, 735, то есть четверть, загружали нефть в российском порту хотя бы один раз за первые девять miesięcy этого года.

Перевозки нефти из таких стран, как Россия, Иран и Венесуэла, на которые распространяются ограничительные меры, осуществляются танкерами, которые работают на них «неполный рабочий день» или лишь время от времени. Между этими тремя странами очень мало общего. Большая часть грузов 735 танкеров, задействованных в перевозках, входит в состав флота, осуществляющего перевозки по всему миру. «Теневой флот не очень отличается». Большая часть, если не вся, российская нефть, экспортируемая морским путем, продается вне режима предельных цен. Хотя во многих случаях в документах, прилагаемых к грузу, указаны легальные цены.