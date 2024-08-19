Тунис: апелляции отклонены, только три кандидата в президенты

Административный суд Туниса отклонил все апелляции, поданные кандидатами, которые не были допущены к участию в президентских выборах, запланированных на 6 октября. Об этом объявил Независимый высший избирательный орган, пояснив, что все апелляции были тщательно рассмотрены. Таким образом, к участию в выборах допущены только три кандидата: секретарь партии «Эшааб», панараб Зухейр Магзауи, действующий президент Каис Саид; бывший депутат от партии «Тахья Тунис» и председатель партии «Азимун» Айячи Заммель.