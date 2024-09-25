ООН: Германия, Австралия, Канада и Нидерланды требуют соблюдения прав женщин в Афганистане

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды оставляют за собой право обратиться в Международный суд в связи с нарушениями прав женщин в Афганистане. Согласно проекту заявления, с которым ознакомилось агентство Dpa, эти четыре страны намерены напомнить талибам об обязательстве поддерживать права женщин, предусмотренном Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), соглашением, участником которого является Афганистан.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует встретиться со своими австралийской и канадской коллегами Пенни Вонг и Мелани Жоли, а также с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Велдкампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке сегодня.

В проекте заявления четыре страны осуждают повсеместные и систематические нарушения прав человека и злоупотребления в Афганистане при режиме талибов. "Мы неоднократно призывали Афганистан и "Талибан", в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, соблюдать международное право, защищать права человека всех афганцев и устранить все ограничения в отношении прав женщин и девочек, включая их право на образование".

"Однако ситуация не улучшилась, а, наоборот, продолжает ухудшаться. Женщины и девочки Афганистана заслуживают полного уважения своих прав человека". Страны предупреждают, что в случае отсутствия изменений дело может быть передано в Международный суд.