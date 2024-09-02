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Россия: Путин бросил вызов Гааге, российский лидер прибыл в Монголию

02 settembre 2024 | 18.18
Redazione Adnkronos
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Владимир Путин прибыл в Улан-Батор, Монголия. Об этом сообщает российское агентство ТАСС. Это первый визит российского президента в страну, присоединившуюся к Римскому статуту, в отношении которого Международный уголовный суд (МУС) в марте прошлого года выдал ордер на арест по обвинению в связи с вторжением на Украину.

Как только стало известно о программе визита, многие стороны, включая Украину, напомнили Монголии о ее обязательствах. До сих пор власти Улан-Батора хранят молчание. По данным ТАСС, официальные встречи запланированы на завтра, а в аэропорту Путина встретили «представители руководства» принимающей стороны.

Несколькими днями ранее Кремль сообщил об отсутствии каких-либо опасений по поводу поездки Путина в Монголию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о «прекрасном диалоге с нашими монгольскими друзьями». Сегодня Песков, сообщает российское агентство «Интерфакс», опроверг наличие «проблем» с правительством Монголии в связи с решениями Международного уголовного суда. Ожидается, что визит Путина завершится завтра.

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Tag
invasione dell'Ucraina statuto di Roma Vladimir Putin mandato di arresto con accuse
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