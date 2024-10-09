Заголовок веб-страницы

Ураган "Милтон" по-прежнему классифицируется как ураган 5 категории, несмотря на то, что скорость ветра (160 миль в час, более 250 км/ч) немного снизилась, согласно последнему сообщению Национального центра по наблюдению за ураганами США, который отслеживает его продвижение в сторону Флориды. Центр шторма находится примерно в 405 милях к юго-западу от Тампы и движется на северо-восток со скоростью 12 миль в час, сообщает центр. Ожидается, что шторм ослабнет до урагана 3 категории - хотя он и останется одним из самых разрушительных из когда-либо зарегистрированных в этом районе - когда он обрушится на Флориду поздним вечером сегодня или ранним утром завтра, принеся с собой проливные дожди и очень сильные ветры, которые будут ощущаться на очень обширной территории. Включая "Милтон", только 42 урагана достигли такой мощности в Атлантике, сообщает CNN.