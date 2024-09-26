Аббас в ООН, "остановите геноцид, прекратите поставки оружия Израилю"

"Прекратите убивать детей и женщин. Остановите геноцид. Прекратите поставки оружия Израилю". С таким призывом выступил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас. "Это безумие не может продолжаться. Весь мир несет ответственность за то, что происходит с нашим народом в Газе и на Западном берегу", - добавил он, заявив, что палестинский народ уже почти год подвергается "одному из самых жестоких преступлений нашего времени".

Речь идет, продолжил он, о "военном преступлении и широкомасштабном геноциде", который совершает Израиль.