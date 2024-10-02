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Тегеран: начальник штаба вооруженных сил Ирана заявил, что "в случае репрессалий мы нанесем удар по инфраструктуре"

02 ottobre 2024 | 10.40
Redazione Adnkronos
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Начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери пригрозил нанести удар по инфраструктуре Израиля, если силы еврейского государства предпримут дальнейшие ответные действия против Тегерана.

Если Израиль "хочет продолжать совершать эти преступления или хочет предпринять что-либо против нашего суверенитета и территориальной целостности, операция этой ночью будет повторена несколько раз, и все их объекты инфраструктуры будут поражены", - заявил Багери.

Он также охарактеризовал Корпус стражей исламской революции Ирана - элитное военное подразделение страны - как оперативно готовое повторить ракетный обстрел Израиля, проведенный во вторник, "с повышенной интенсивностью".

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Tag
infrastrutture di Israele infrastruttura forze armate iraniane azioni di rappresaglia
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