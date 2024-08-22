Украина: Россия, 'пожар на военном объекте, отражена атака беспилотников Киева'

Россия заявляет, что отразила атаку беспилотников в Волгоградской области, и поступают сообщения о пожаре на военном объекте. "Силы ПВО отразили атаку беспилотников на территории Волгоградской области", - сообщило Минобороны России, добавив, что целью была авиабаза Мариновка.

"Большинство беспилотников были уничтожены", - добавили в ведомстве, признав, что один из сбитых беспилотников стал причиной пожара. По данным российского агентства ТАСС, сообщений о жертвах нет. Сообщается о задержке трех рейсов в аэропорту Волгограда, два из которых направлялись в Москву.