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Украина: Россия, 'пожар на военном объекте, отражена атака беспилотников Киева'

22 agosto 2024 | 10.52
Redazione Adnkronos
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Россия заявляет, что отразила атаку беспилотников в Волгоградской области, и поступают сообщения о пожаре на военном объекте. "Силы ПВО отразили атаку беспилотников на территории Волгоградской области", - сообщило Минобороны России, добавив, что целью была авиабаза Мариновка.

"Большинство беспилотников были уничтожены", - добавили в ведомстве, признав, что один из сбитых беспилотников стал причиной пожара. По данным российского агентства ТАСС, сообщений о жертвах нет. Сообщается о задержке трех рейсов в аэропорту Волгограда, два из которых направлялись в Москву.

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Tag
attacco droni Kiev drone droni ministero della difesa di Mosca
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