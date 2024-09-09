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Хамас, «Нетаньяху должен принять соглашение, иначе заложники не увидят солнечного света»

09 settembre 2024 | 16.43
Redazione Adnkronos
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ХАМАС предупредил, что заложники, которые все еще находятся в его руках в Газе после нападения 7 октября, «не увидят солнечного света», если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не согласится на предложенное Белым домом соглашение о прекращении огня.

«Если на Нетаньяху не будет оказано давление и его не заставят выполнить достигнутые договоренности, пленники оккупации не увидят солнечного света», — заявил Иззат ар-Ришк, высокопоставленный представитель палестинской группировки, который настаивал на том, что «все знают, что именно Нетаньяху и его нацистское правительство препятствуют достижению соглашения».

Представитель ХАМАС, которого цитирует газета «Фалястин», далее подчеркнул, что требования группировки о «полном прекращении агрессии» и «полном выводе» израильской армии из Газы «ясны». «Мы предостерегаем от рассмотрения новых условий Нетаньяху, поскольку это вернет нас к исходной точке», — добавил он.

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accetti accordo accordo di cessate il fuoco ostaggio Hamas
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