США: казнь в Миссури приведена в исполнение, несмотря на отсутствие доказательств вины

Смертная казнь 55-летнему афроамериканцу Марцеллусу "Халифа" Уильямсу, осужденному за убийство, совершенное в 1998 году, в котором он всегда заявлял о своей невиновности, была приведена в исполнение путем смертельной инъекции. Казнь была проведена в исправительном центре Потоси в Минерал-Пойнт после того, как все юридические попытки оправдать его потерпели неудачу.

Даже прокуроры округа Сент-Луис выразили сомнения в его виновности. По словам адвокатов Уильямса, "они признали, что ошиблись, и усердно боролись за отмену приговора и спасение жизни мистера Уильямса". Несколько организаций и даже семья жертвы убийства пытались остановить казнь, но 24 сентября только 3 из 9 судей Верховного суда высказались за ее отмену. Казнь Уильямса в прошлом дважды откладывалась: в 2015 и 2017 годах. Генеральный прокурор Миссури, республиканец Эндрю Бейли, настаивал на том, чтобы казнь состоялась в установленное время.

Уильямс был осужден в 2001 году за убийство Фелисии Гейл, бывшей журналистки St. Louis Post-Dispatch, найденной мертвой 11 августа 1998 года после того, как ее зарезали в ее доме в пригороде Сент-Луиса. Улики, собранные на месте преступления, включали отпечатки пальцев, обуви, волосы и ДНК на кухонном ноже, использованном для убийства. Уильямс, который всегда отрицал убийство Гейл, был осужден за убийство, несмотря на то, что его ДНК не совпадала с ДНК, найденной на месте преступления. Приговор был основан на показаниях двух свидетелей, которые, по словам адвокатов Уильямса, получили денежное вознаграждение и пошли на сделку о признании вины, чтобы получить более мягкие наказания по своим собственным уголовным делам.

Уильямс, ставший имамом в тюрьме, всегда заявлял о своей невиновности.