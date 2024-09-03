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Иран: вызван посол Австралии из-за поста в поддержку прав ЛГБТ+

03 settembre 2024 | 16.01
Redazione Adnkronos
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МИД Ирана вызвал посла Австралии в Тегеране Яна Макконвилла, чтобы выразить протест против публикации на странице дипломатической миссии в Instagram поста в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. По мнению Тегерана, этот контент является "оскорбительным и противоречащим иранским и мусульманским обычаям и культуре".

В воскресенье посольство Австралии в Тегеране поддержало права ЛГБТ-сообщества постом в связи с "Днем ношения фиолетового". "Сегодня и каждый день мы стремимся к созданию благоприятной среды, в которой каждый, особенно молодые ЛГБТКИ+, может гордиться тем, кто он есть", - написала австралийская миссия в Instagram.

В заявлении МИД Тегерана "решительно осуждается поступок посольства Австралии". Гомосексуальность считается преступлением в Иране со времен образования Исламской Республики в 1979 году. Закон предусматривает наказание вплоть до смертной казни.

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Tag
diritti Lgbt comunità Lgbt pagina Instagram della rappresentanza diplomatica ministero degli Esteri iraniano
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