Иран: вызван посол Австралии из-за поста в поддержку прав ЛГБТ+

МИД Ирана вызвал посла Австралии в Тегеране Яна Макконвилла, чтобы выразить протест против публикации на странице дипломатической миссии в Instagram поста в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. По мнению Тегерана, этот контент является "оскорбительным и противоречащим иранским и мусульманским обычаям и культуре".

В воскресенье посольство Австралии в Тегеране поддержало права ЛГБТ-сообщества постом в связи с "Днем ношения фиолетового". "Сегодня и каждый день мы стремимся к созданию благоприятной среды, в которой каждый, особенно молодые ЛГБТКИ+, может гордиться тем, кто он есть", - написала австралийская миссия в Instagram.

В заявлении МИД Тегерана "решительно осуждается поступок посольства Австралии". Гомосексуальность считается преступлением в Иране со времен образования Исламской Республики в 1979 году. Закон предусматривает наказание вплоть до смертной казни.