Китай: японский ребенок убит перед школой, Пекин призывает Токио к «спокойствию»

Напряженность в отношениях между Китаем и Японией остается высокой. В прошлую среду десятилетний японский ребенок погиб в результате ножевого ранения по дороге в школу в Шэньчжэне, на юге азиатского гиганта. Сегодня глава МИД Китая Ван И призвал правительство Токио к «спокойствию» и «рассудительности».

Ван И встретился со своей японской коллегой Йоко Камикавой в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и подчеркнул важность недопущения «политизации или провоцирования роста напряженности» между двумя странами. «Пекин всегда будет защищать безопасность всех иностранных граждан в Китае» и будет следить за этим делом, «соблюдая закон», заверил он, сообщает МИД КНР.

Официальный представитель МИД КНР Ли Цзянь назвал этот случай «единичным», добавив, что «ведется расследование». Однако, по его словам, дело «раздувают». И, подчеркнул он, проблемы безопасности в азиатском гиганте не существует.

Камикава попросила китайские власти «прояснить факты», в том числе мотивы нападения, после которого был задержан 44-летний мужчина. «Я призываю Китай вмешаться, особенно в связи с анти-японскими сообщениями в социальных сетях, в том числе направленными против японских учреждений», — заявила она. На прошлой неделе премьер-министр Фумио Кисида уже запрашивал разъяснений.

Смертельное нападение на ребенка произошло после того, как в июне мужчина убил китаянку, которая пыталась защитить японцев от нападения в школьном автобусе в провинции Цзянсу. В июне в Цзилине были ранены ножом четверо американских учителей. Пекин всегда называл эти случаи «единичными инцидентами».