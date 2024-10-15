США: Китай и непреходящая дипломатия панд, два "новеньких" в Вашингтоне

Переезд в Вашингтон для Бао Ли и Цин Бао. С "Panda Express" возвращается дипломатия панд в то время, когда не хватает напряженности в отношениях между Китаем и США. Две гигантские панды прибывают в Соединенные Штаты из Китайской Народной Республики менее чем за месяц до президентских выборов в США. Это первые за 24 года панды, отправившиеся из Китая в Вашингтон, подчеркивают американские СМИ.

В понедельник вечером две панды, обе трехлетние, покинули "базу" в Дуцзянъяне на юго-западе Китая. На борту рейса "Panda Express", организованного по этому случаю, они вылетели сегодня рано утром в Вашингтон.

На время путешествия в их распоряжении будут побеги бамбука, морковь и вода, как сообщает Китайская ассоциация охраны дикой природы. Они отправляются в аренду в Национальный зоопарк на десять лет. Каждый год за миллион долларов, которые Китай направит на сохранение этого вида.

Бао Ли, родившийся в Сычуани, является сыном Бао Бао, "звезды" парка, где он родился в 2013 году, прежде чем вернуться в Китай четыре года спустя. Его "бабушка и дедушка", Мэйсян и Тянь-Тянь, прожили в этом учреждении более 20 лет.

Для некоторых это "новая глава" в истории дипломатии панд, обязательство, подтвержденное китайским лидером Си Цзиньпином на встрече с Джо Байденом в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Официальное китайское агентство Синьхуа напоминает, что это уже второй случай с января, когда гигантские панды отправляются из Китая в США. В конце июня появилась новость об отправке двух гигантских панд из Китая в зоопарк Сан-Диего.

Некоторые называют это "историческим моментом". Но в том "цифровом национализме", который широко распространен в Китае, есть и те, кто совсем не рад этому событию. В Интернете не утихают протесты против отправки "сокровищ нации" в Китай. "Сокровищ", как и имена двух гигантских панд.