Веб-заголовок

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06 settembre 2024 | 11.32
Redazione Adnkronos
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Состоялся продолжительный телефонный разговор между Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил сам глава украинского государства в посте в X, в котором пояснил, что у него состоялся «долгий и содержательный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Я поздравил его с назначением нового премьер-министра Мишеля Барнье. Президент Франции выразил соболезнования в связи с российскими атаками на Львов, Полтаву и другие города и общины. В преддверии встречи контактной группы в формате «Рамштайн» мы обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере обороны, подготовку нового пакета военной помощи со стороны Франции и возможность совместного производства отдельных видов оружия. Я еще раз подчеркнул, что нам крайне необходимо разрешение наших партнеров наносить удары по аэродромам, с которых взлетают бомбардировщики и ракеты, поэтому мы рассчитываем на единство союзников в этом вопросе».

«Я проинформировал своего коллегу о первоочередных потребностях Украины, в частности, в средствах ПВО, системах радиоэлектронной борьбы, бронетехнике и артиллерии. Мы договорились, — заключил Зеленский, — о дальнейших контактах, реализации нашей двусторонней договоренности о безопасности и совместном механизме Ukraine Security Compact».

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