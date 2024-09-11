Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Mercoledì 11 Settembre 2024
Aggiornato: 14:35
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Германия: мигранты, словесная перепалка между Шольцем и Мерцем в Бундестаге

11 settembre 2024 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Жаркие дебаты в Бундестаге по миграционной политике, словесная перепалка между канцлером Олафом Шольцем и лидером ХДС Фридрихом Мерцем. Мерц категорически отверг предложения канцлера Олафа Шольца о проведении дальнейших межпартийных переговоров по миграционной политике и с возмущением отверг заявления Шольца о том, что он якобы спровоцировал провал вчерашнего раунда переговоров, чтобы получить политические очки.

Шольц обвинил Мерца в «заигрывании с лозунгами» и отказе от участия в реальных переговорах по серьезным вопросам, стоящим перед страной. Мерц это отрицал, назвав обвинение «позорным», и заявил, что предложения правительства Шольца далеки от того, что необходимо для ограничения иммиграции в страну. «Именно поэтому мы не будем вступать с вами в бесконечный цикл переговоров», — сказал Мерц.

«Вы из тех политиков, которые считают, что интервью Bild am Sonntag уже решило проблему миграционной политики», — атаковал Шольц. «Не вы делаете дело, это вы ничего не делаете», — добавил он.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
affermazioni di Scholz offerte del cancelliere Olaf Scholz ieri sera dichiarazione
Vedi anche
News to go
Trump-Harris, il punto sul primo dibattito tv
News to go
Guerra a Gaza, nuovo raid su Khan Younis: le news
News to go
Ue, slitta la von der Leyen bis
News to go
Ue, Draghi presenta il suo Rapporto a Bruxelles
News to go
Maltempo, allerta arancione in 8 regioni: il punto
News to go
Clima, Copernicus: "Estate 2024 la più calda di sempre"
News to go
Inflazione 2024, in 65 città prezzi in crescita del 1,2%
News to go
Volotea, aumento di capitale e nuove rotte: tutte le novità
News to go
Meloni: "Pensioni minime sono una nostra priorità"
News to go
Papa Francesco affronta il viaggio più lungo: 4 Stati in due continenti
News to go
Scuola, allarme sindacati: "Autorizzato solo il 70% dei posti vacanti"
News to go
Lavoro, Istat: tasso disoccupazione scende al 6,5%


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza