Германия: мигранты, словесная перепалка между Шольцем и Мерцем в Бундестаге

Жаркие дебаты в Бундестаге по миграционной политике, словесная перепалка между канцлером Олафом Шольцем и лидером ХДС Фридрихом Мерцем. Мерц категорически отверг предложения канцлера Олафа Шольца о проведении дальнейших межпартийных переговоров по миграционной политике и с возмущением отверг заявления Шольца о том, что он якобы спровоцировал провал вчерашнего раунда переговоров, чтобы получить политические очки.

Шольц обвинил Мерца в «заигрывании с лозунгами» и отказе от участия в реальных переговорах по серьезным вопросам, стоящим перед страной. Мерц это отрицал, назвав обвинение «позорным», и заявил, что предложения правительства Шольца далеки от того, что необходимо для ограничения иммиграции в страну. «Именно поэтому мы не будем вступать с вами в бесконечный цикл переговоров», — сказал Мерц.

«Вы из тех политиков, которые считают, что интервью Bild am Sonntag уже решило проблему миграционной политики», — атаковал Шольц. «Не вы делаете дело, это вы ничего не делаете», — добавил он.