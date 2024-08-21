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США: Обама поддержали Камалу Харрис: "Да, она сможет"

21 agosto 2024 | 10.43
Redazione Adnkronos
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"Yes, she can", "Да, она сможет". Так бывший президент США Барак Обама поддержал кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис во время заключительной речи второго дня национального съезда партии. "Надежда возвращается", - вторила ему бывшая первая леди Мишель. "Америка готова к новой главе. Америка готова к лучшей истории. Мы готовы к президенту, Камале Харрис", - сказал Обама восторженной толпе в Чикаго, назвав "Камалу радостной воительницей".

"Камала Харрис готова к этой должности", - сказал бывший президент, подчеркнув: "Она всю свою жизнь боролась за людей, которым нужен голос". "У нас есть шанс избрать человека, который всю свою жизнь пытался дать людям те же возможности, которые Америка дала ей, - продолжил он. - Кого-то, кто видит вас, слышит вас и будет вставать каждый божий день и бороться за вас: следующий президент Соединенных Штатов Америки, Камала Харрис".

Обама раскритиковал своего преемника-республиканца Дональда Трампа, которому предстоит встретиться с Харрис в гонке за Белый дом. "Вот 78-летний миллиардер, который не переставал жаловаться на свои проблемы с тех пор, как девять лет назад спустился со своего золотого эскалатора. Это был постоянный поток жалоб и недовольства, который усилился сейчас, когда он боится проиграть Камале", - сказал Обама. "Нам не нужны еще четыре года хвастовства, неразберихи и хаоса. Мы видели этот фильм и все знаем, что продолжение обычно хуже", - добавил он.

Именно бывшая первая леди Мишель Обама дала слово своему мужу на сцене, откуда она сказала, что они с Харрис построили свою жизнь на одних и тех же основополагающих ценностях, несмотря на то, что их матери родились по другую сторону океана, косвенно ссылаясь на заявления Трампа о происхождении вице-президента.

"Харрис более чем готова к этому моменту. Она одна из самых квалифицированных людей, когда-либо баллотировавшихся на пост президента. И она одна из самых достойных", - сказала она. В этом смысле она добавила, что история вице-президента "это история большинства американцев, которые пытаются построить лучшую жизнь", потому что "никто не имеет монополии на то, что значит быть американцем".

Во вторник американские демократы официально утвердили Харрис кандидатом в президенты на выборах 5 ноября путем чисто церемониального голосования. Харрис выступит с программной речью на съезде завтра вечером, что станет грандиозным финалом четырехдневного мероприятия, посвященного ей и ее кандидату в вице-президенты Тиму Уолзу.

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Tag
presidente degli Stati Uniti Barack Obama Yes she can Stati Uniti d'America kamala kamala harris obama
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