"Открытое иностранное вмешательство в выборы". Именно в этом штаб Дональда Трампа обвиняет британскую лейбористскую партию в письме, которое его адвокат Гэри Ласковски направил в Федеральную избирательную комиссию. Обвинение связано с тем, что около ста членов или бывших сотрудников партии прибывают в США для поддержки кампании Камалы Харрис.

Согласно правилам выборов, иностранные граждане могут быть волонтерами в избирательной кампании при условии, что им не платят. Кир Стармер попытался преуменьшить значение этого факта, заявив, что официальные лица лейбористов решили отправиться в США "в свободное время" и за свой счет. Вместе с тем не секрет, что между Демократической партией и британскими лейбористами существуют тесные контакты, как, впрочем, и между республиканцами и тори.

Однако, по утверждению штаба Трампа, якобы имели место встречи между стратегами лейбористской партии и штаба Харрис, в связи с чем возникает вопрос, можно ли это считать формой "незаконного иностранного финансирования выборов и вмешательства".

В письме, в котором содержится призыв к "немедленному расследованию" со стороны избирательной комиссии, также апеллируют к патриотизму и американской революции: "в прошлый вторник исполнилось 243 года со дня капитуляции британских войск в битве при Йорктауне, военной победе, которая гарантировала политическую независимость Соединенных Штатов от Великобритании. Похоже, лейбористская партия и штаб Харрис забыли об этом".