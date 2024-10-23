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США: штаб Трампа обвиняет лейбористов в «иностранном вмешательстве в выборы»

23 ottobre 2024 | 16.28
Redazione Adnkronos
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"Открытое иностранное вмешательство в выборы". Именно в этом штаб Дональда Трампа обвиняет британскую лейбористскую партию в письме, которое его адвокат Гэри Ласковски направил в Федеральную избирательную комиссию. Обвинение связано с тем, что около ста членов или бывших сотрудников партии прибывают в США для поддержки кампании Камалы Харрис.

Согласно правилам выборов, иностранные граждане могут быть волонтерами в избирательной кампании при условии, что им не платят. Кир Стармер попытался преуменьшить значение этого факта, заявив, что официальные лица лейбористов решили отправиться в США "в свободное время" и за свой счет. Вместе с тем не секрет, что между Демократической партией и британскими лейбористами существуют тесные контакты, как, впрочем, и между республиканцами и тори.

Однако, по утверждению штаба Трампа, якобы имели место встречи между стратегами лейбористской партии и штаба Харрис, в связи с чем возникает вопрос, можно ли это считать формой "незаконного иностранного финансирования выборов и вмешательства".

В письме, в котором содержится призыв к "немедленному расследованию" со стороны избирательной комиссии, также апеллируют к патриотизму и американской революции: "в прошлый вторник исполнилось 243 года со дня капитуляции британских войск в битве при Йорктауне, военной победе, которая гарантировала политическую независимость Соединенных Штатов от Великобритании. Похоже, лейбористская партия и штаб Харрис забыли об этом".

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campagna di Donald Trump accusa laburisti campagna di Kamala Harris Donald Trump
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