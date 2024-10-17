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КНДР: Пхеньян закрывает все пути сообщения с Южной Кореей

17 ottobre 2024 | 17.03
Redazione Adnkronos
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Северная Корея полностью прекратила автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей в восточных и западных районах Корейского полуострова. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на официальное сообщение, в котором говорится, что «в соответствии с приказом № 00122 Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи 15 октября Генеральный штаб Корейской народной армии принял меры по физическому перекрытию автомобильных и железных дорог Корейской Народно-Демократической Республики, ведущих в Республику Корея».

Северокорейское информационное агентство пояснило, что это решение было принято как «неизбежная и законная мера» в соответствии с требованиями Конституции КНДР, которая четко определяет Южную Корею как враждебное государство, а также «в связи с серьезными обстоятельствами в области безопасности, которые грозят непредсказуемо поставить на грань войны» из-за «серьезных политических и военных провокаций со стороны враждебных сил».

Представитель министерства обороны Северной Кореи заявил, что Пхеньян примет дополнительные меры «по постоянному укреплению закрытой южной границы».

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Tag
penisola coreana vie comunicazione P'yongyang Corea del Nord
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