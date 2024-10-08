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Украина: Сеул, 'Северная Корея может отправить солдат на фронт на помощь России'

08 ottobre 2024 | 14.35
Redazione Adnkronos
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Северная Корея может отправить своих солдат в Украину для оказания помощи России. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, министр обороны Сеула Ким Ён Хён заявил в парламенте, что Пхеньян, вероятно, планирует отправить регулярные войска, "учитывая, что Россия и Северная Корея подписали договор, аналогичный военному союзу. Вероятность такой дислокации высока".

Отвечая на вопрос о сообщении украинских СМИ несколько дней назад о том, что северокорейские военные были убиты и ранены под Донецком, министр заявил, что это, скорее всего, правда. "Мы считаем, что среди северокорейских солдат в Украине есть раненые и погибшие", - заявил Ким, сообщает Politico.

Северная Корея поставила России большое количество артиллерийских снарядов и баллистических ракет во время войны с Украиной. Также сообщалось о северокорейских военных или полицейских, отправляющихся для участия в "восстановительных работах" в Донбассе в начале 2023 года, и о планах по отправке военных инструкторов в июле этого года.

Две страны подписали пакт о взаимной обороне во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян несколько месяцев назад. "Отношения между Россией и Северной Кореей развиваются до такой степени, что становятся почти такими же тесными, как военный союз, - заявил Ким. - Поэтому, с нашей точки зрения, на войну могут быть отправлены дополнительные северокорейские войска".

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