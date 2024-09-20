Япония: Китай возобновляет импорт морепродуктов после остановки из-за Фукусимы

Китай объявил, что "постепенно" возобновит импорт морепродуктов из Японии после полного запрета, введенного в августе прошлого года из-за сброса в море сточных вод с атомной электростанции Фукусима.

"Китай начнет корректировать соответствующие меры на основе научных данных и постепенно возобновит импорт японских морепродуктов, отвечающих нормативным требованиям и стандартам", - говорится в заявлении МИД в Пекине, добавив, что в последнее время китайские и японские официальные лица провели несколько "раундов консультаций" по поводу сброса воды с АЭС в море. По словам Пекина, Япония обязалась "выполнять свои обязательства по международному праву, прилагая все усилия, чтобы предотвратить" негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, и "проводить постоянные оценки воздействия на морские экосистемы".

24 августа прошлого года Япония начала сброс в Тихий океан части из 1,34 миллиона тонн сточных вод, собранных после того, как цунами повредило АЭС Фукусима в 2011 году. В ответ на первый сброс около 7800 тонн, завершившийся 11 сентября, Китай запретил весь импорт японских морепродуктов, несмотря на заверения Токио в том, что операция не представляет опасности для здоровья и окружающей среды.