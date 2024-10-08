Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Martedì 08 Ottobre 2024
Aggiornato: 10:56
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Украина: Харрис, «не буду встречаться с Путиным на двусторонней основе без Киева»

08 ottobre 2024 | 10.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

В случае своего избрания президентом Камала Харрис не намерена встречаться с Владимиром Путиным для мирных переговоров без Украины. В интервью программе «60 Minutes» на канале CBS, отвечая на вопрос о том, встретится ли она с президентом России для обсуждения условий прекращения войны, кандидат в президенты от Демократической партии заявила: «Не на двусторонней основе без Украины, нет. Украина должна сказать свое слово о будущем Украины». Она также повторила, что если бы Дональд Трамп был президентом, «Путин сейчас сидел бы в Киеве». «Он говорит, что может закончить войну за один день. Знаете как? Капитуляцией» Украины, — сказала Харрис, имея в виду своего соперника-республиканца и его взгляды на конфликт.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fine della guerra rivale repubblicano Vladimir Putin futuro dell'Ucraina
Vedi anche
News to go
A ottobre aumenti in busta paga, ecco per chi
News to go
7 ottobre, un anno fa l'attacco di Hamas a Israele
News to go
Energia, i dati della relazione annuale Mase
News to go
Servizio civile agricolo, cosa c'è da sapere
News to go
E' la Giornata mondiale degli Insegnanti
News to go
Terrorismo, 22enne egiziano arrestato per proselitismo sul web
News to go
Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna
News to go
Trasporti, sabato 5 ottobre sciopero nazionale Orsa
News to go
Piantedosi: "Con conflitti cresce rischio atti terroristici, non farci trovare impreparati"
News to go
Lavoro, i dati Istat su occupazione e disoccupazione
News to go
Terrorismo, in Italia allerta di livello 2
News to go
Influenza, vaccinazioni al via in ordine sparso


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza