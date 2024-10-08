Украина: Харрис, «не буду встречаться с Путиным на двусторонней основе без Киева»

В случае своего избрания президентом Камала Харрис не намерена встречаться с Владимиром Путиным для мирных переговоров без Украины. В интервью программе «60 Minutes» на канале CBS, отвечая на вопрос о том, встретится ли она с президентом России для обсуждения условий прекращения войны, кандидат в президенты от Демократической партии заявила: «Не на двусторонней основе без Украины, нет. Украина должна сказать свое слово о будущем Украины». Она также повторила, что если бы Дональд Трамп был президентом, «Путин сейчас сидел бы в Киеве». «Он говорит, что может закончить войну за один день. Знаете как? Капитуляцией» Украины, — сказала Харрис, имея в виду своего соперника-республиканца и его взгляды на конфликт.