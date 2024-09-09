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Иран: пасдаран угрожают Израилю, 'ответ за Ханийе будет другим'

09 settembre 2024 | 16.14
Redazione Adnkronos
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Иран снова угрожает Израилю за убийство в Тегеране в конце июля бывшего политического лидера ХАМАС Исмаила Ханийе. Глава Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами объявил, что на этот раз ответ Исламской Республики будет «другим» по сравнению с апрелем, когда сотни беспилотников и ракет были выпущены по Израилю, но с большим предупреждением.

«На этот раз Иран будет действовать иначе», — сказал Салами, подчеркнув, что Израиль «должен будет вкусить горький вкус мести» за свои действия, сообщает иранское информационное агентство Tasnim. Затем генерал пасдаран подтвердил, что именно Иран выберет время и место своего ответа, и подчеркнул, что «эпоха ударов и бегства закончилась». В связи с этим он предупредил, что Израиль и его союзники «получат хороший урок» и «будут знать, что им больше не следует играть с огнем».

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capo dei guardiani della rivoluzione Israele per l'uccisione repubblica islamica Israele
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