Северная Корея: Пхеньян, 'успешно испытал новую баллистическую ракету'

Северная Корея объявила об успешном испытании новой баллистической ракеты, способной нести "особенно большую обычную боеголовку". Об этом сообщили государственные СМИ Пхеньяна.

Ссылаясь на Ракетное управление страны, информационное агентство ЦТАК сообщило об испытаниях, которые прошли в штатном режиме, и уточнило, что Ким Чен Ын наблюдал за пуском. "Новая тактическая баллистическая ракета была оснащена обычной боеголовкой весом 4,5 тонны", - сообщило агентство.

Испытание было направлено на проверку "точности стрельбы на среднюю дальность 320 км и мощности боеголовки". По данным Пхеньяна, тот же тип ракеты был испытан в июле. Вчера южнокорейские военные сообщили, что Север запустил несколько баллистических ракет малой дальности.