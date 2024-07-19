Диего Марани получил премию Фриули-Венеция-Джулия «Рассказ о местах и времени»

Писатель Диего Марани стал лауреатом 5-й премии Фриули-Венеция-Джулия «Рассказ о местах и времени», учрежденной автономным регионом Фриули-Венеция-Джулия совместно с Фондом Pordenonelegge.it. Об этом сегодня в Триесте объявило жюри премии во главе с председателем региона Массимилиано Федригой, в состав которого также входят вице-президент и региональный министр культуры и спорта Марио Анзил, а также художественный руководитель «Порденонеледже» Джан Марио Вилалта, кураторы Альберто Гарлини и Валентина Гаспарет.

«Диего Марани, – говорится в обосновании, – в своей работе продемонстрировал особую чувствительность к теме языка в культурной и политической реальности преобразований, произошедших в Европе в новом веке. Язык является мощным фактором сплоченности и преемственности между поколениями, но он также может быть в высшей степени разделяющим и приводить к конфронтации, выходящей за рамки здравого смысла сосуществования. Наряду с предложением свободного и личного языка, который мог бы стать частью всех европейских языков (европанто), Марани также смог развить размышления о необходимости сохранения культурных традиций и их истории». Предыдущие премии Фриули-Венеция-Джулия «Рассказ о местах и времени» были присуждены историку и эссеисту Валерио Массимо Манфреди, затем писателям Мелании Маццукко, Марко Бальцано и Мариолине Венеция.

Диего Марани получит Литературную премию Фриули-Венеция-Джулия «Рассказ о местах и времени» на 25-м фестивале книги и свободы «Порденонеледже» в воскресенье, 22 сентября, в 15:00 в Региональной аудитории Порденоне. По этому случаю писатель представит неопубликованный рассказ «Вирусный язык», написанный им в качестве лауреата премии, который выйдет осенью этого года в издательстве Italo Svevo. Действие «Вирусного языка», тесно связанного с духом культурной столицы Европы GO! 2025, которая с 8 февраля объединит трансграничным порывом города Гориция и Нова-Горица, происходит по обе стороны границы между Италией и Словенией. В центре рассказа – вирус европанто, свободный и транснациональный язык, которому противостоят защитники национального языка, желающие жестко контролировать границы, чтобы сдержать его распространение. «Вирусный язык», подобно литературному произведению, помогает выявить и подчеркнуть парадоксы, присущие любой жесткой идеологической позиции.

«Вирусный язык», – объяснил автор Диего Марани, – это «сатирическая новелла, в которой показано то, что нас окружает, даже если мы иногда притворяемся, что не видим этого: это граница, то есть физическое место, нечто, что существует, даже если для многих это всего лишь линия на земле. Граница – это место, которое обращается к нам и спрашивает, что находится по ту сторону и что находится по эту. В рассказе, с одной стороны, я обхожу стороной границу, с другой – переоцениваю ее, потому что вижу в ней необходимость и важность: не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы показать, что мы не все одинаковы, и это удача. Важно уметь говорить через границы, не использовать их для того, чтобы закрываться, а рассматривать их как возможность пойти навстречу другому. Когда мы уверены в том, кто мы есть, когда мы твердо стоим на ногах, зная свои корни и осознавая свое происхождение, тогда мы также более открыты для другого, мы не боимся быть уничтоженными при встрече с другим, мы идем ему навстречу с любопытством и желанием учиться у него».

«Мы знали о культурной направленности и изобретательности Диего Марани, – подчеркнул художественный руководитель «Порденонеледже» Джан Марио Вилалта, – но автор сумел удивить нас длинным рассказом, в котором черты явной комичности сочетаются с серьезным, почти «моральным», подтекстом, на котором показаны потребности и противоречия настоящего, демонстрирующие неизменную общую человечность как нечто такое, от чего нельзя отказаться или потерять. Перед лицом надвигающихся новых границ искусственного интеллекта язык остается тем, что в наибольшей степени принадлежит индивиду и любой форме сообщества, самым надежным ориентиром для этических действий, не лишенных тех аффективных, эмоциональных и творческих аспектов, которые характеризуют человека».

«Этот приз еще раз доказывает, что культура способствует формированию такого представления о территории, которое позволяет укрепить ее исторические, художественные и идентификационные особенности. Одним словом, ценить ее за ее уникальность и создавать ресурсы для человеческого, социального и экономического развития. Литературная премия Фриули-Венеция-Джулия собрала и объединила цели, поставленные регионом Фриули-Венеция-Джулия, и в этом году благодаря ее лауреату Диего Марани, – сказал президент Фонда Pordenonelegge.it Микеланджело Агрусти, – предлагает захватывающее погружение в микромир языка как элемента идентичности, но также и как потенциального моста для познания и встречи с «другим»: эта характеристика всегда была присуща Фриули-Венеция-Джулии, региону, являющемуся связующим звеном континента и соединительной тканью старой и новой Европы».

«Литературная премия Фриули-Венеция-Джулия, которая в этом году проводится в пятый раз, – заявил вице-президент и региональный министр культуры и спорта Марио Анзил, – вновь подтверждает свою способность исследовать и пропагандировать культурные и исторические особенности нашего региона. Диего Марани в своей работе предлагает глубокое размышление о языке как элементе идентичности и связи между народами, что согласуется с нашим трансграничным духом. Эта награда является не только данью уважения литературному совершенству, но и признанием нашего призвания – продвигать полифоническую культуру для полицентричного региона».

Диего Марани родился в Ферраре в 1959 году. Устный переводчик по образованию, он работал в Европейском Союзе, где занимал различные должности, последней из которых была должность координатора по европейской культурной дипломатии в Европейской службе внешних связей. Он также был директором Итальянского института культуры в Париже. Его романы переведены более чем на 15 языков. За роман «Новая финская грамматика» (2000) он получил премию Гриндзане Кавур, а за роман «Последний из Востьяков» (2002) – премию Selezione Campiello. Он также опубликовал «Одноклассник» (премия Каваллини, 2005), «Жизнь Нулло» (финалист премии Стреза, 2017) и «Небесный город» (2021). Его последний роман «Человек, который хотел быть меньшинством» вышел в 2022 году. Он является изобретателем игрового языка европанто, на котором он много лет вел колонку в нескольких европейских газетах, сотрудничает с Il Sole 24 Ore и ведет блог на европейском информационном сайте eunews.it